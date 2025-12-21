default-cbs-image
Marchessault (lower body) isn't available for Sunday's home matchup versus the Rangers, per Nick Kieser of Lower Broad Hockey.

Marchessault also sat out Saturday's 5-3 win over Toronto. The right-shot winger is considered day-to-day at this time. His next chance to suit up will be in Minnesota on Tuesday.

