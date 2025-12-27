default-cbs-image
Marchessault (lower body) will miss his fourth straight game Saturday in St. Louis. per Lou Korac of NHL.com.

Marchessault was injured Dec. 17 against Carolina. He has seven goals and three assists in 28 games this season. Marchessault's name has been bandied about in trade rumors, but with the Predators on a hot streak, that talk should subside.

