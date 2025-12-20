default-cbs-image
Marchessault (lower body) won't play Saturday versus Toronto, per Brooks Bratten of the Predators' official site.

Marchessault suffered the injury during Wednesday's 4-1 loss to Carolina. He has seven goals and 10 points in 28 outings this year. Tyson Jost will draw into the lineup due to Marchessault's absence.

