Astros' Ronel Blanco: Removed from injured list
By RotoWire Staff
• 1 min read
Blanco (elbow) was activated from the injured list Thursday, Brian McTaggart of MLB.com reports.
This move was strictly procedural, as Blanco is recovering from internal brace surgery. He is expected to miss most of the 2026 season.
