Brewers' Jake Bauers: Back from injured list
By RotoWire Staff
• 1 min read
The Brewers activated Bauers (shoulder) from the 10-day injured list Friday.
Bauers has been sidelined since just after the All-Star break with a left shoulder impingement but is ready to go after homering three times in five rehab games. The 29-year-old will likely operate primarily as a reserve bat.
