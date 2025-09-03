Cardinals' Ivan Herrera: Smacks two-run homer in victory
By RotoWire Staff
• 1 min read
Herrera went 1-for-3 with a two-run home run in Tuesday's 2-1 win over the Athletics.
That's now two homers in as many days to open the month of September for Herrera, who has three long balls in his past five outings. The 25-year-old backstop also has an active eight-game hitting streak, during which he's batting .375 with six RBI and five runs scored. Herrera's OPS sits at a career-best .818 for the campaign as well.
More News
-
Cardinals' Ivan Herrera: First day off since All-Star break•
-
Cardinals' Ivan Herrera: Three RBI on Tuesday•
-
Cardinals' Ivan Herrera: Homer, steal in win•
-
Cardinals' Ivan Herrera: Making first start in outfield•
-
Cardinals' Ivan Herrera: Swipes two bags•
-
Cardinals' Ivan Herrera: Activated, serving as DH•