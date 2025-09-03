default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Herrera went 1-for-3 with a two-run home run in Tuesday's 2-1 win over the Athletics.

That's now two homers in as many days to open the month of September for Herrera, who has three long balls in his past five outings. The 25-year-old backstop also has an active eight-game hitting streak, during which he's batting .375 with six RBI and five runs scored. Herrera's OPS sits at a career-best .818 for the campaign as well.

More News