Diamondbacks' Geraldo Perdomo: Takes grounders Tuesday
By RotoWire Staff
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Perdomo (ankle) tested out his injury Tuesday by taking grounders, Steve Gilbert of MLB.com reports.
Perdomo began doing baseball activities a few days after being removed from Saturday's game due to a left ankle sprain. He's missed two games while Jose Fernandez took his place at shortstop.
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