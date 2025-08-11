Dodgers' Enrique Hernandez: Aiming for early September return
Dodgers manager Dave Roberts said Sunday that Hernandez (elbow) is feeling pain-free and could be ready to return from the 10-day injured list in early September, Sonja Chen of MLB.com reports.
Less than a week ago, Roberts expressed some uncertainty whether Hernandez would be ready to return from the IL before season's end, but the 33-year-old utility player has evidently made some significant strides in his recovery from left elbow inflammation in recent days. According to MLB.com, Roberts said that Hernandez has reached a point in his rehab that he's able to ramp up his involvement in baseball activities. Hernandez has already done some throwing, running and fielding grounders, but swinging the bat without discomfort will be the major hurdle that he'll need to clear before heading out on a rehab assignment.
