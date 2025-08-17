Dodgers' Freddie Freeman: Pops homer Sunday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Freeman went 1-for-4 with a three-run home run in Sunday's 5-4 win over the Padres.
Freeman made an early impact with his first-inning homer off Yu Darvish. With five homers and 15 RBI over his last 16 games, Freeman has been fairly productive lately, even amid some team-wide struggles for the Dodgers. The first baseman is at a .298/.369/.481 slash line with 15 homers, 69 RBI, 59 runs scored, 29 doubles, one triple and three stolen bases over 111 contests.
