Freeman is out of the lineup for Wednesday's game against the Reds due to a stinger, Fabian Ardaya of The Athletic reports.

The veteran first baseman presumably suffered or aggravated the injury during Tuesday's contest, during which he went 1-for-4 with a double. Freeman is expected to rejoin the starting nine Friday versus the Diamondbacks following Thursday's team off day.

