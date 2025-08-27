Dodgers' Freddie Freeman: Sitting with stinger
By RotoWire Staff
• 1 min read
Freeman is out of the lineup for Wednesday's game against the Reds due to a stinger, Fabian Ardaya of The Athletic reports.
The veteran first baseman presumably suffered or aggravated the injury during Tuesday's contest, during which he went 1-for-4 with a double. Freeman is expected to rejoin the starting nine Friday versus the Diamondbacks following Thursday's team off day.
