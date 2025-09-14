default-cbs-image
Hernandez is out of the lineup for Sunday's game against the Tigers.

Hernandez started the previous 14 games, but he'll take a seat Sunday after going 12-for-49 (.245 average) with four doubles and a homer during that span. Liam Hicks is receiving a turn at designated hitting, opening up first base for Eric Wagaman.

