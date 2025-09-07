Marlins' Luarbert Arias: Clears waivers
By RotoWire Staff
• 1 min read
The Marlins outrighted Arias to Triple-A Jacksonville on Sunday, Daniel Alvarez-Montes of ElExtraBase.com reports.
Arias will remain in the organization after clearing waivers for the second time this season, as the Marlins had previously designated him for assignment in June. The 24-year-old righty has made seven relief appearances for Miami this season, logging an 11.32 ERA and 2.13 WHIP across 10.1 innings.
