Mets' Huascar Brazoban: Summoned from Syracuse
By RotoWire Staff
• 1 min read
The Mets recalled Brazoban from Triple-A Syracuse on Saturday.
Brazoban will rejoin the Mets bullpen Saturday, taking Frankie Montas' (elbow) spot as Montas heads to the injured list. Brazoban has a 3.83 ERA and 51:26 K:BB across 51.2 MLB innings this season. He's likely to be used in low-leverage scenarios.
