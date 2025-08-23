default-cbs-image
The Mets recalled Brazoban from Triple-A Syracuse on Saturday.

Brazoban will rejoin the Mets bullpen Saturday, taking Frankie Montas' (elbow) spot as Montas heads to the injured list. Brazoban has a 3.83 ERA and 51:26 K:BB across 51.2 MLB innings this season. He's likely to be used in low-leverage scenarios.

