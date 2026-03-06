Tigers' Javier Baez: Expected back in lineup Saturday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Chris McCosky of The Detroit NewsBaez (back) is expected back in the Tigers' Grapefruit League lineup Saturday versus the Pirates, mmm reports.
Baez hasn't played since being scratched from Tuesday's lineup with lower-back tightness. However, he'll go through a full workout Friday and, if all goes well, will be back in action this weekend.
More News
-
Tigers' Javier Baez: Scratched with back tightness•
-
Tigers' Javier Baez: Hits first spring home run•
-
Tigers' Javier Baez: WBC ban won't affect MLB status•
-
Tigers' Javier Baez: Plates four runs in Game 4•
-
Tigers' Javier Baez: Homers in regular-season finale•
-
Tigers' Javier Baez: In Thursday's lineup•