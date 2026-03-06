default-cbs-image
Now Playing
Share Video
Link copied!

Chris McCosky of The Detroit NewsBaez (back) is expected back in the Tigers' Grapefruit League lineup Saturday versus the Pirates, mmm reports.

Baez hasn't played since being scratched from Tuesday's lineup with lower-back tightness. However, he'll go through a full workout Friday and, if all goes well, will be back in action this weekend.

More News