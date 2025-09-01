Tigers' Kerry Carpenter: Idle against lefty
By RotoWire Staff
• 1 min read
Carpenter is out of the lineup for Monday's game against the Mets, Evan Woodbery of MLive.com reports.
After starting in each of the Tigers' last nine games, the left-handed-hitting Carpenter will retreat to the bench while the Mets send southpaw Sean Manaea to the hill for the series opener. Carpenter is slashing just .196/.222/.353 over 54 plate appearances versus lefties this season.
More News
-
Tigers' Kerry Carpenter: Gets on base four times in loss•
-
Tigers' Kerry Carpenter: On bench versus lefty•
-
Tigers' Kerry Carpenter: Mashes 22nd homer•
-
Tigers' Kerry Carpenter: Tallies two hits, scores in win•
-
Tigers' Kerry Carpenter: Powers offense again Sunday•
-
Tigers' Kerry Carpenter: Keeps rolling Wednesday•