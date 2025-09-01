default-cbs-image
Carpenter is out of the lineup for Monday's game against the Mets, Evan Woodbery of MLive.com reports.

After starting in each of the Tigers' last nine games, the left-handed-hitting Carpenter will retreat to the bench while the Mets send southpaw Sean Manaea to the hill for the series opener. Carpenter is slashing just .196/.222/.353 over 54 plate appearances versus lefties this season.

