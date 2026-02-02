default-cbs-image
Philadelphia recalled Bassey from the G League's Delaware Blue Coats on Monday.

Bassey secured a 10-day contract with the 76ers on Jan. 24, but has yet to appear in a game for them, instead spending most of his time with the Blue Coats in the G League. While Bassey is with Philadelphia for their game against the Clippers, it is very unlikely he takes the court.

