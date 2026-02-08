Cavaliers' Jaylon Tyson: Iffy for Monday
Tyson is questionable for Monday's game against the Nuggets due to a left ankle sprain.
Tyson could miss his first game since Nov. 19 due to a left ankle sprain. If he is unable to go, Sam Merrill and Keon Ellis are candidates for increased minutes.
