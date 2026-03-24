Clippers' John Collins: Won't play Monday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Collins (ankle) is out for Monday's game against Milwaukee, Joey Linn of SI.com reports.
Collins will sit out Monday's matchup due to a left ankle sprain. Nicolas Batum and Kobe Sanders should be in line for an uptick in opportunities with Collins sidelined.
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