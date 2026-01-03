default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Kalkbrenner (elbow) has been ruled out for Saturday's game against Chicago.

It'll be Kalkbrenner's seventh straight absence as the rookie center battles a sprained left elbow. With Moussa Diabate (wrist) also sidelined, PJ Hall and Tidjane Salaun are slated to handle expanded roles. Kalkbrenner's next chance to play will come Monday at Oklahoma City.

More News