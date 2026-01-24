default-cbs-image
Kalkbrenner (wrist) is available for Saturday's game against the Wizards.

Kalkbrenner popped up on Friday's injury report due to a right wrist sprain, but he has been given the green light to play in Saturday afternoon's contest. In his seven outings (one start) since returning from a 10-game absence, the rookie second-rounder has averaged 8.7 points, 5.9 rebounds and 0.9 assists over 20.0 minutes per game.

