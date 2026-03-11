Hornets' Ryan Kalkbrenner: Notches 13 points in win
By RotoWire Staff
• 1 min read
Kalkbrenner closed with 13 points (6-8 FG, 0-1 3Pt, 1-2 FT), six rebounds, one assist and two blocks in 17 minutes during Tuesday's 103-101 win over Portland.
This was a strong showing for the rookie, but his workload again paled in comparison to Moussa Diabate. Until this position battle shifts towards Kalkbrenner, he's going to remain a deep-league fantasy option at best.
More News
-
Hornets' Ryan Kalkbrenner: Backup role continues•
-
Hornets' Ryan Kalkbrenner: Moves to bench•
-
Hornets' Ryan Kalkbrenner: Upgraded to available•
-
Hornets' Ryan Kalkbrenner: Probable with ankle sprain•
-
Hornets' Ryan Kalkbrenner: Available to return•
-
Hornets' Ryan Kalkbrenner: Heads to locker room Sunday•