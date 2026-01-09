Hornets' Ryan Kalkbrenner: Probable for Saturday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Kalkbrenner (elbow) is probable to play Saturday in Utah.
Kalkbrenner is on track to return from a 10-game absence Saturday evening, so he'll likely have some minutes restrictions in his first game back. With Kalkbrenner back in the mix, there will be fewer minutes available for Moussa Diabate and PJ Hall. Check back for official word on Kalkbrenner's status closer to Saturday's tip.
