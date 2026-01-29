Hornets' Ryan Kalkbrenner: Quiet outing in win
By RotoWire Staff
• 1 min read
Kalkbrenner closed Wednesday's 112-97 victory over the Grizzlies with six points (3-3 FG) and four rebounds in 15 minutes.
With Moussa Diabate thriving in Charlotte, Kalkbrenner's upside may be capped in the short term. Over the rookie's last four games, the center has averaged 21.0 minutes per contest with 9.3 points, 6.3 rebounds, 0.8 assists and 1.3 blocks in 21.0 minutes per contest. In that same stretch, Diabate has averaged a double-double in 25.3 minutes per game.
