Kalkbrenner is in the starting lineup for Wednesday's matchup with the Hawks.

Kalkbrenner is getting the start with Moussa Diabate (suspended) unavailable, and he'll be joined in the first unit by LaMelo Ball, Brandon Miller, Kon Knueppel and Grant Williams. Over 26 starts this season, Kalkbrenner has registered averages of 8.5 points, 6.3 rebounds and 1.7 blocks per game.

