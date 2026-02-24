Hornets' Ryan Kalkbrenner: Upgraded to available
By RotoWire Staff
• 1 min read
Kalkbrenner (ankle) is available for Tuesday's game against the Bulls.
A sprained left ankle won't stop Kalkbrenner from playing Tuesday, but the expectation is that the returning Moussa Diabate (suspension) is going to replace Kalkbrenner in the starting lineup. Kalkbrenner has started four consecutive games, averaging 8.8 points, 8.0 rebounds, 2.0 assists and 1.8 blocks in 26.3 minutes per contest.
More News
-
Hornets' Ryan Kalkbrenner: Probable with ankle sprain•
-
Hornets' Ryan Kalkbrenner: Available to return•
-
Hornets' Ryan Kalkbrenner: Heads to locker room Sunday•
-
Hornets' Ryan Kalkbrenner: Double-doubles vs. Cleveland•
-
Hornets' Ryan Kalkbrenner: Starting Wednesday•
-
Hornets' Ryan Kalkbrenner: Bigger role incoming•