Jazz's Lauri Markkanen: Erupts for 33 points
By RotoWire Staff
• 1 min read
Markkanen collected 33 points (14-26 FG, 2-8 3Pt, 3-6 FT), seven rebounds, four assists and two blocks in 40 minutes during Thursday's 116-114 win over the Mavericks.
Markkanen was particularly effective down the stretch of Thursday's clash, adding 10 points in the fourth quarter to ensure victory. He's shouldered a heavy workload lately, averaging 39.0 minutes over his last five appearances, and he's paid it off by putting up 28.2 points per game over this stretch.
More News
-
Jazz's Lauri Markkanen: Delivers double-double in OT loss•
-
Jazz's Lauri Markkanen: Posts team-high 22 points in defeat•
-
Jazz's Lauri Markkanen: Game-high 35 points in loss•
-
Jazz's Lauri Markkanen: Cleared to play vs. Golden State•
-
Jazz's Lauri Markkanen: Upgraded to probable•
-
Jazz's Lauri Markkanen: Iffy for Saturday•