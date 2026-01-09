default-cbs-image
Markkanen collected 33 points (14-26 FG, 2-8 3Pt, 3-6 FT), seven rebounds, four assists and two blocks in 40 minutes during Thursday's 116-114 win over the Mavericks.

Markkanen was particularly effective down the stretch of Thursday's clash, adding 10 points in the fourth quarter to ensure victory. He's shouldered a heavy workload lately, averaging 39.0 minutes over his last five appearances, and he's paid it off by putting up 28.2 points per game over this stretch.

