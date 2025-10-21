Lakers' Maxi Kleber: Iffy for Opening Night
By RotoWire Staff
Kleber (abdomen) is questionable for Tuesday's game against the Warriors, Daniel Starkand of LakersNation.com reports.
Kleber is dealing with an abdominal muscle strain and is in jeopardy of missing the Lakers' regular-season opener. If the big man is ultimately ruled out, Jaxson Hayes will likely see a slight bump in playing time.
