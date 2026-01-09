Magic's Tristan da Silva: Out Friday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Da Silva (back) has been ruled out for Friday's game against the 76ers.
With da Silva unavailable, Noah Penda and Jett Howard are candidates to slot into the starting lineup. Additionally, there will be more minutes available for Jonathan Isaac. Da Silva's next chance to play will come Sunday versus the Pelicans.
