Nuggets' Peyton Watson: Won't play Saturday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Watson (side) won't play Saturday against the Rockets, Bennett Durando of The Denver Post reports.
Watson will miss a second straight game Saturday, but the forward remains day-to-day. In his absence, guys like Bruce Brown, Tim Hardaway and Zeke Nnaji could absorb more minutes for Denver.
