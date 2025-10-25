Raptors' Collin Murray-Boyles: Questionable for Sunday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Murray-Boyles (forearm) is listed as questionable for Sunday's game against the Mavericks.
Murray-Boyles is in jeopardy of missing his third straight game to start the season due to a muscle strain in his right forearm. If the rookie is unable to suit up against Dallas, Jonathan Mogbo could see a slight bump in minutes.
