Raptors' Trayce Jackson-Davis: Available Wednesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Jackson-Davis (finger) is available for Wednesday's game against the Pelicans, Vivek Jacob of the Raptors' official site reports.
Jackson-Davis is wrapping up a two-game absence with a dislocated finger Wednesday. With Jakob Poeltl (illness) healthy, Jackson-Davis isn't in position to play a meaningful role.
