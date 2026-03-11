Raptors' Trayce Jackson-Davis: Questionable for Wednesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Jackson-Davis (finger) is questionable for Wednesday's game against the Pelicans, per Blake Murphy of Sportsnet.ca.
Jackson-Davis is looking to end a two-game absence with a dislocated finger. However, he may not see meaningful playing time even if he's available Wednesday.
More News
-
Raptors' Trayce Jackson-Davis: Out for Tuesday•
-
Raptors' Trayce Jackson-Davis: Out with dislocated finger•
-
Raptors' Trayce Jackson-Davis: Returns to parent team•
-
Raptors' Trayce Jackson-Davis: Garbage-time appearance•
-
Raptors' Trayce Jackson-Davis: Double-doubles in Toronto debut•
-
Raptors' Trayce Jackson-Davis: Cleared for Toronto debut Sunday•