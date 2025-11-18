Timberwolves' Joan Beringer: Plays well off bench
By RotoWire Staff
• 1 min read
Beringer supplied six points (2-4 FG, 2-2 FT), four rebounds and one block across eight minutes during Monday's 120-96 victory over the Mavericks.
This game was over in a hurry, allowing Beringer to see some extra run in garbage time. Across nine regular-season appearances, Beringer holds averages of 2.0 points and 1.3 rebounds in 4.1 minutes per contest.
