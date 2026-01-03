default-cbs-image
Murray is in Portland's starting lineup against New Orleans on Friday.

Murray came off the bench during Wednesday's loss to the Thunder but will return to the Trail Blazers' starting lineup Friday while Sidy Cissoko reverts to a bench role. Murray has started in eight games this season, and as a starter he is averaging 7.4 points, 5.4 rebounds, 1.3 assists and 1.1 steals over 30.1 minutes per game.

