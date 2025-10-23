Trail Blazers' Robert Williams: Declared out vs. Golden State
By RotoWire Staff
• 1 min read
Williams (knee) is out for Friday's game against Golden State.
Williams will sit out of Friday's matchup while continuing to rehab from arthroscopic knee surgery. His next opportunity to take the court will arrive Sunday against the Clippers.
