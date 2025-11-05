Warriors' Will Richard: Recalled to NBA
Golden State recalled Richard from the G League's Santa Cruz Warriors on Tuesday.
Richard was assigned and recalled on the same day as the Warriors look to maximize his reps.
