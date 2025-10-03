49ers' Dee Winters: Returns to game
By RotoWire Staff
• 1 min read
Winters is back in the game Thursday night after briefly leaving with a shoulder issue, Matt Maiocco of NBC Sports Bay Area reports.
The linebacker has two tackles (one solo) on the night. Winters played on nearly every defensive snap across the first four weeks, recording 32 tackles (24 solo) in those contests.
