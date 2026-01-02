Lions' Kayode Awosika: Limited Thursday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Awosika (illness) was limited in Thursday's practice.
Awosika would be a candidate to start at left guard if Christian Mahogany (illness) is unable to play Sunday against the Bears. Awosika has appeared in 13 games this season, making four starts.
