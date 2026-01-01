Raiders' Dylan Parham: Logs DNP on Wednesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Parham (illness) didn't practice Wednesday, Paul Gutierrez of the Raiders' official site reports.
The fourth-year pro from Memphis likely needs to upgrade to at least limited practice Thursday or Friday to have a chance at playing in Sunday's season finale against the Chiefs. If Parham is sidelined, expect Antonio Mafi to start at left guard in Week 18.
More News
-
Raiders' Dylan Parham: Questionable to return vs. NYG•
-
Raiders' Dylan Parham: Will play Sunday•
-
Raiders' Dylan Parham: Questionable to play Denver•
-
Raiders' Dylan Parham: Full participant Thursday•
-
Raiders' Dylan Parham: Questionable to return Thursday•
-
Raiders' Dylan Parham: Active against Cincinnati•