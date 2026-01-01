default-cbs-image
Parham (illness) didn't practice Wednesday, Paul Gutierrez of the Raiders' official site reports.

The fourth-year pro from Memphis likely needs to upgrade to at least limited practice Thursday or Friday to have a chance at playing in Sunday's season finale against the Chiefs. If Parham is sidelined, expect Antonio Mafi to start at left guard in Week 18.

