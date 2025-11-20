Ravens' Isaiah Likely: Logs limited practice Thursday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Likely (calf) was a limited participant in Thursday's practice.
Likely couldn't practice in any capacity Wednesday, so it's encouraging to see him handling limited reps Thursday. Quarterback Lamar Jackson (ankle) also returned to practice for Baltimore on Thursday, handling full reps. If Likely is able to upgrade to a full session Friday, he could avoid an injury designation entirely for Sunday's game against the Jets and handle his usual No. 2 tight end role behind Mark Andrews.
