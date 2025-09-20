Ravens' Nate Wiggins: Increases involvement
Wiggins (groin) logged a limited practice Friday.
Wiggins popped up on the injury report Thursday and did not practice. His increased involvement Friday is encouraging for his status for a Week 3 matchup against Detroit, though Saturday's injury report should provide a better indication if Wiggins will be able to suit up Monday.
