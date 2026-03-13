default-cbs-image
Contrary to an earlier report, Soderblom isn't starting in Thursday's road game against Utah, per Ben Pope of the Chicago Sun-Times.

Spencer Knight is set to get the nod instead. Soderblom has a 6-10-3 record, 3.70 GAA and .876 save percentage in 20 outings in 2025-26.

