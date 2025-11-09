Flyers' Jamie Drysdale: Three-game, three-point streak
By RotoWire Staff
• 1 min read
Drysdale scored a goal in Saturday's 3-2 overtime loss to the Senators.
Drysdale's third-period snipe forced overtime. He put a loose puck past a sprawling Linus Ullmark at the edge of the crease. Drysdale played 24:35 despite battling an illness. He's on a three-game, three-point scoring streak (one goal, two assists; three shots).
More News
-
Flyers' Jamie Drysdale: Gets first goal of season•
-
Flyers' Jamie Drysdale: Helps out on game-winner•
-
Flyers' Jamie Drysdale: Buries game-winner Monday•
-
Flyers' Jamie Drysdale: Two points in loss•
-
Flyers' Jamie Drysdale: Three goals in last six games•
-
Flyers' Jamie Drysdale: Pots lone goal in defeat•