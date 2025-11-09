default-cbs-image
Drysdale scored a goal in Saturday's 3-2 overtime loss to the Senators.

Drysdale's third-period snipe forced overtime. He put a loose puck past a sprawling Linus Ullmark at the edge of the crease. Drysdale played 24:35 despite battling an illness. He's on a three-game, three-point scoring streak (one goal, two assists; three shots).

