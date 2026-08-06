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Colorado • #25 • C

Fawaz Ifaola

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Last Game

Wed, Apr 1 |
FS1
vs Oklahoma Sooners (21-16)
  • MGM Grand Garden Arena
90
Final / OT
86
Game Recap

Big 12 Standings

Team Conf Overall
ARIZ
 16-2 36-3
HOU
 14-4 30-7
IOWAST
 12-6 29-8
KANSAS
 12-6 24-11
TXTECH
 12-6 23-11
TCU
 11-7 23-12
BYU
 9-9 23-12
UCF
 9-9 21-12
WVU
 9-9 21-14
CINCY
 9-9 18-15
COLO
 7-11 17-16
ARIZST
 7-11 17-16
OKLAST
 6-12 20-15
BAYLOR
 6-12 17-17
KSTATE
 3-15 12-20
UTAH
 2-16 10-22
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2025 Stats

STATS MPG PPG FG% RPG APG
Regular Season 7.8 0.7 77.8 2.1 0.3
Post Season 8 0.0 2.0 0.0

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Player Bio

HT/WT: 7-0, 245 lbs
Birthplace: Lagos, Nigeria
Class: Freshman