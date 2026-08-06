Last Game
Wed, Apr 1 |
FS1
vs Oklahoma Sooners (21-16)
- MGM Grand Garden Arena
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1:06
Colorado Projected For Another Down Year
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0:55
Arizona State Begins Next Chapter Without QB Sam Leavitt
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0:54
Why Kingston Flemings is the Kings' Pick at No. 7
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1:03
Saturday's CBB Notable Transfer Portal Moves
2025 Stats
|STATS
|MPG
|PPG
|FG%
|RPG
|APG
|Regular Season
|7.8
|0.7
|77.8
|2.1
|0.3
|Post Season
|8
|0.0
|—
|2.0
|0.0
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Player Bio
|HT/WT: 7-0, 245 lbs
|Birthplace: Lagos, Nigeria
|Class: Freshman