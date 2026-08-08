Last Game
Wed, Mar 11 |
ESPU
@ UCF Knights (21-12)
- T-Mobile Center
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0:16
BREAKING: 4-star PG Transfer Tylen Riley Commits to Cincinnati
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1:15
Cincinnati Transfer Moustapha Thiam To Visit St. John's
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4:09
Breaking News: Cincinnati Fires Basketball Coach Wes Miller
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1:06
Cincinnati Hanging On By Thread Entering Big 12 Tournament
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1:42
Latest In CBS Bracketology: Cincinnati at TCU
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1:35
Booth Recap: Oklahoma State at Cincinnati (2/28)
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0:29
Outlook for Cincinnati After Huge Win Over Kansas
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0:37
What Went Wrong For Kansas in Loss to Cincinnati?
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0:30
Was Darryn Peterson's Availability a Factor in Loss to Cincinnati?
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0:37
Cincinnati Negates Kansas's Offense With Outstanding Defensive Performance
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1:49
No. 8 Kansas Must "Take What It Can Get" From Darryn Peterson
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1:43
What Separates Arizona From Other No. 1 Seeds In Projected Bracketology
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0:14
BREAKING: 4-star SF Kayden Allen Commits to Cincinnati
2025 Stats
|STATS
|MPG
|PPG
|FG%
|RPG
|APG
|Regular Season
|12.4
|3.8
|37.0
|1.2
|1.8
Top Keyshuan Tillery News
Player Bio
|HT/WT: 6-1, 190 lbs
|Birthplace: Albany, NY
|Class: Freshman