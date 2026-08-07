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Valparaiso • #35 • C

Tucker Tornatta

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Last Game

Fri, Mar 6 |
ESP+
@ Bradley Braves (21-13)
  • Enterprise Center
84
Final / 2OT
90
Game Recap

Missouri Valley Standings

Team Conf Overall
BELMONT
 16-4 26-6
BRAD
 13-7 21-13
ILLST
 12-8 23-13
MURYST
 12-8 20-13
ILLCHI
 12-8 19-16
NIOWA
 11-9 23-13
VALPO
 11-9 18-15
SILL
 10-10 16-16
DRAKE
 6-14 14-20
INDST
 4-16 11-21
EVAN
 3-17 7-25
Full Standings

2025 Stats

STATS MPG PPG FG% RPG APG
Regular Season 9.2 3.3 46.6 2.2 0.5

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Player Bio

HT/WT: 6-8, 235 lbs
Birthplace: Evansville, IN
Class: Sophomore