Astros' Brendan Rodgers: Removed from rehab assignment
By RotoWire Staff
• 1 min read
Rodgers (concussion) was removed from his rehab assignment with Triple-A Sugar Land due to lumbar spine inflammation, MLB.com reports.
Rodgers was originally sidelined with an oblique strain in mid-June, but he's since suffered a concussion and spine injury. There is no timeline for his return.
