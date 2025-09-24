Brewers' Carlos Rodriguez: Recalled from Triple-A
By RotoWire Staff
• 1 min read
The Brewers recalled Rodriguez from Triple-A Nashville on Wednesday, Adam McCalvy of MLB.com reports.
Rodriguez has been knocked around in three relief outings with the Brewers this season, allowing seven runs with a 6:7 K:BB over 7.2 frames. With Chad Patrick slated for a relatively abbreviated start Wednesday in San Diego, Rodriguez will provide some necessary length out of the bullpen.
