Cardinals' Lars Nootbaar: Getting rest Saturday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Nootbaar isn't in the lineup for Saturday's game against the Brewers.
Nootbaar will get a chance to regroup Saturday after going 2-for-17 with an RBI and a run scored over his last five games. Alec Burleson will start in left field with Nootbaar out, opening up first base for Nolan Gorman.
