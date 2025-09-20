default-cbs-image
Nootbaar isn't in the lineup for Saturday's game against the Brewers.

Nootbaar will get a chance to regroup Saturday after going 2-for-17 with an RBI and a run scored over his last five games. Alec Burleson will start in left field with Nootbaar out, opening up first base for Nolan Gorman.

