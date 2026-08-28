Every weekend, Scott White ranks the two-start pitchers for the upcoming scoring period and then categorizes them by how usable they are. The names depicted here require a certain amount of forecasting and are, therefore, subject to change.
Below are the two-start pitchers for Fantasy Week 24 (Aug. 31-Sept. 6). Be sure to check back Sunday for the latest updates.
Must-start, all formats
|1
G. Williams SP CLE Gavin Williams SP CLE
|
vs
|
vs
|2
L. Webb SP SF Logan Webb SP SF
|
@
|
@
|3
L. Gilbert SP SEA Logan Gilbert SP SEA
|
@
|
vs
|4
|5
|6
I. Seymour RP TB Ian Seymour RP TB
|
vs
|
@
|7
K. Harrison SP MIL Kyle Harrison SP MIL
|
@
|
@
|8
P. Skenes SP PIT Paul Skenes SP PIT
|
vs
|
vs
|9
M. King SP SD Michael King SP SD
|
@
|
vs
|10
|11
T. Bradley SP MIN Taj Bradley SP MIN
|
vs
|
@
Advisable in most cases
|12
|13
P. Lambert SP HOU Peter Lambert SP HOU
|
vs
|
vs
|14
|15
|16
|17
|18
|19
F. Peralta SP TB Freddy Peralta SP TB
|
vs
|
@
|20
Better left for points leagues
|21
B. Pfaadt SP ARI Brandon Pfaadt SP ARI
|
vs
|
@
|22
H. Wesneski SP HOU Hayden Wesneski SP HOU
|
vs
|
vs
|23
|24
|25
K. Bradish SP BAL Kyle Bradish SP BAL
|
@
|
vs
|26
|27
|28
E. Lauer SP LAD Eric Lauer SP LAD
|
vs
|
vs
No thanks
|29
|30
R. Stock SP NYM Robert Stock SP NYM
|
@
|
vs
|31
T. Phillips RP MIA Tyler Phillips RP MIA
|
@
|
vs
|32
R. Gusto SP MIA Ryan Gusto SP MIA
|
@
|
vs
|33
M. McGreevy SP STL Michael McGreevy SP STL
|
@
|
@
|34
|35
M. Waldron RP WAS Matt Waldron RP WAS
|
vs
|
@